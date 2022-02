Vuurwerkbom blies ramen uit woning van gezin dat met pleegkinderen op de bank zat: ‘Er was veel paniek’

Het is woensdagavond 13 oktober 2021 als een gezin uit Geldermalsen de dag samen afsluit op de bank in de woonkamer. Rond 22.30 uur is er in de voortuin ineens een grote flits zichtbaar, gevolgd door een enorme knal die twee ramen doet sneuvelen.

Binnen ontstaat chaos bij het gezin, dat bestaat uit twee ouders, hun kinderen en pleegkinderen. ,,Achter onze nek vlogen de ramen eruit”, vertelt de man des huizes dinsdagavond tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht. ,,Er was een heleboel rook en een heleboel herrie. Direct gevolgd door een heleboel paniek. Iedereen rende naar buiten en veel kinderen waren heel erg geschrokken.”

Zwaar illegaal vuurwerk

De schade blijkt veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk, dat naar de woning is gegooid door twee onherkenbare personen die zich kort daarvoor in de bosjes voor het huis aan de Rijksstraatweg hebben verscholen. Na het gooien van de vuurwerkbom rennen de twee weg.



Er vallen geen gewonden, maar het incident heeft een enorme impact op het gezin uit Geldermalsen. ,,We hebben acht pleegkinderen in huis, waarvan een aantal al echt trauma’s achter de rug hebben. Zij reageren heftiger op dit soort situaties. We hebben weken nodig gehad om de kinderen weer tot bedaren te brengen, zodat iedereen goed sliep en zich weer veilig voelde.”

Geplande actie

De twee personen die de vuurwerkbom gooiden, zijn ruim drie maanden na het voorval nog niet gepakt. De politie hoopt via de uitzending van Opsporing Verzocht tips binnen te krijgen. Er wordt uitgegaan van een geplande actie, omdat de daders zich enige tijd rondom het huis aan de Rijksstraatweg verschansten.



Het gezinshoofd hoopt dat getuigen of bekenden van de daders zich melden. ,,Ik hoop dat ze de heftigheid hiervan herkennen. Dat ze begrijpen wat het doet met ons, een gezin dat rustig op de bank zit. Ik hoop dat iemand zijn verhaal doet bij de politie. Want dit moet gewoon stoppen.”



