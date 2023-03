Waarom er ‘Hier begint de zee’-stoeptegels in Leerdam zijn geplaatst

,,Met deze tekst willen we inwoners ervan bewust maken dat afval niet op de straat thuishoort. Want afval dat rondslingert kan door wind of regenwater via slootjes, kanalen en rivieren in zee terecht komen. Ook via kolken die via het riool veelal in verbinding staan met open water komt afval in zee terecht”, licht wethouder Teus Meijdam toe.