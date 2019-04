Wandelaars vinden lichaam langs de Waal, politie onderzoekt doodsoorzaak

blog Oude banden, tradities die voorbij­gaan

31 maart Als iets een traditie is, kun je er lastig wat van zeggen, tegenwoordig. Want wie aan tradities komt blijkt aan een complete volksziel te komen. U proeft mijn twijfel. En terecht. Ik zou niet kunnen zeggen dat we in Nederland echt een volksziel hebben. Enfin, terug naar één van die gezellige bedreigde tradities. In de Betuwe: autobanden in de brand steken in de aanloop naar oud en nieuw. Het was iets wat iedereen vroeger misschien nog wel tolereerde, een vreugdevuur met wat auto’s erop tijdens oud en nieuw, in mijn jeugd in Groningen gebeurde het ook regelmatig. Elk jaar stonden jongeren uit het dorp bij mijn vader op het erf te vragen of die oude auto’s - waar wij altijd in speelden - dit jaar in de brand mochten met de jaarwisseling. Wat in mijn jeugd ook speelde, was dat het hele dorp samenkwam rond de doorgaande weg. Jongeren bekogelden auto’s met zwaar vuurwerk, één jaar moest zelfs de ME eraan te pas komen. Dat was ongeveer mijn idee van een jaarwisseling. Dat was de traditie waar ik mee was opgegroeid. Niet echt een leuke traditie, zouden we nu zeggen, en toch was ik bijna teleurgesteld te vernemen dat er tegenwoordig maar weinig gebeurt in mijn geboortedorp rond oud en nieuw. Want op de een of andere manier geeft zoiets identiteit, het voelt als een gemeenschap. En er gebeurde iets. Het dorp stond op de kaart. Misschien dat daarom de stokers in dorpen als Waardenburg en Ophemert nog altijd hun gang mogen gaan. Een deel van de gemeenschap ziet het als iets van het dorp, iets van ons. De gemeente wil het nu aanpakken met meer feesten. Dorpsfeesten met oud en nieuw moeten een traditie worden en dan het fikken doen vergeten. Ik weet niet of het direct aanslaat, maar op termijn heb ik er wel hoop voor. Sommige tradities slijten vanzelf. Zoals die jaarlijkse onrust in mijn oude dorp. Dat was zomaar voorbij. En dat is misschien maar het beste ook.