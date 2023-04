Wat mag er wel en niet in Theetuin Riverlounge?

MET VIDEO Van veiling­huis tot Jomanda: het einde van een stukje Tielse historie

Nog één keer over de vloer waar vroeger kistjes fruit over de toonbank gingen. Nog één keer door de befaamde ruimte waar Jomanda haar volgelingen ‘healde’. Voor veel Tielenaren ligt op het oude veilingterrein achter het station een enorme historie, maar vandaag was de laatste keer dat ze de ruimtes in deze hoedanigheid konden zien.