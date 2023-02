Wat steeds vaker gebeurt, is dat mensen niet snappen hoe lezen werkt

Ouderen werken al jaren aan plan voor Knarrenhof: ‘Ineens was er een ander idee voor onze bouwloca­tie’

Daan van Delden en tientallen anderen met hem willen oud worden in Gorinchem. In een Knarrenhof, waar senioren zelfstandig wonen en elkaar desgewenst ondersteunen. Maar de gemeente heeft ineens andere plannen voor ‘hun’ bouwlocatie. ,,We zijn behoorlijk verrast.’’

9 februari