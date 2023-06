Wedstrijd gestaakt, vechtpartij en rode kaarten na afloop; dit is het overzicht van de nacompetities

Glazen fantasie­die­ren bewonen nu De Vier Kubussen in Leerdam

De vier jeugdige winnaars van de tekenwedstrijd Wie tekent het mooiste fantasiedier? in Vijfheerenlanden zagen het al helemaal voor zich: hun getekende fantasiedier vereeuwigd in glas én een eervol plekje in een van de vier glazen kubussen van het kindermuseum in Leerdam. Gisteren was het zover en werden de breekbare beesten in een van de kubussen ondergebracht.