Wéér geen Rode Kruis Bloesemtocht: ‘Via Zoom niet voor te bereiden’

Speciale wijkteams bieden hulp aan verwarde personen: ‘Escalaties voorkomen door er snel bij te zijn’

TIEL/GELDERMALSEN - Speciale wijkteams bieden sinds kort in Rivierenland hulp aan verwarde personen. Ex-psychiatrische patiënten en ex-verslaafden maken ook deel uit van de teams. Het idee is dat wijkteams voorkomen dat eventuele problemen met verwarde mensen in woonwijken escaleren.

20 december