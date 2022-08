Weer staande ovatie voor Fabio Jakobsen in geboortestadje Heukelum

Topsprin­ter Fabio Jakobsen na huwelijk weg uit West Betuwe

Fabio Jakobsen is momenteel een druk bezet wielrenner. De ‘Hulk van Heukelum’, die zijn West Betuwse geboortedorp binnenkort verlaat, won een etappe in de Tour de France en haalde op karakter de finish in Parijs. Deze weken is hij in menig criterium te bewonderen.

1 augustus