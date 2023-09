Weer veel derby’s in beker; dit is het programma amateurvoetbal van dit weekeinde

Toekomsti­ge bewoners nieuwbouw Haarwijk wonen om de hoek, want ook hun buurt gaat tegen de vlakte

Een vrolijk gekleurde heipaal verdwijnt langzaam in de grond: woningcorporatie Poort6 is in de Gorcumse Haarwijk eindelijk begonnen met de bouw van huurwoningen. Een deel van de toekomstige bewoners woont om de hoek, in een ander buurtje dat gesloopt gaat worden.