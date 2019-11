Werkstraf na trap tegen hoofd van tegenspeler

Bewoners sloophui­zen Tricht: ’Niet leuk, maar we snappen het wel’

7 november TRICHT - Wijnand Storm woont een jaar of twaalf in een sociale huurwoning aan de Rodenburgstraat in Tricht: ,,Ze gaan plat, ik snap het wel. Ze zijn vijftig jaar geleden gebouwd als tijdelijke huizen voor een jaar of twintig. En binnen is het ‘s zomers even warm als buiten, het huis is gewoon niet geïsoleerd ‘s Winters merk je dat natuurlijk ook.’’