West Betuwe geeft geen subsidie voor zwemles Poolse seizoenwerkers

In het oorspronkelijke voorstel van het college stond dat naast minima en statushouders (vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben) ook seizoenarbeiders (vooral Polen en andere Oost-Europeanen) in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor subsidie om een zwemdiploma te halen. Deze groepen zouden juist in West Betuwe extra steun verdienen omdat het een waterrijk gebied is en gebleken is dat de Waal gevaarlijk is voor (ongeoefende) zwemmers.