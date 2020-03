West Betuwe heeft de meeste corona-patiënten in Rivierenland

Neder-Betuwe heeft negen geregistreerde patiënten

Neder-Betuwe kent een stabiel aantal van negen corona-patiënten en telt daarmee procentueel het hoogste aantal patiënten in deze regio per inwoner. Met negen geregistreerde patiënten zit Neder-Betuwe overigens lang niet zo hoog als in sommige berichten op de sociale media wordt gesuggereerd. Daar worden geruchten verspreid worden dat er vele tientallen patiënten zouden zijn. In de officiële registratie zijn die aantallen niet terug te vinden.

Stijging van 5 naar 6 in Tiel

In Tiel steeg het aantal geregistreerde besmettingen maandag van vijf naar zes. In Culemborg en Buren staat de teller onveranderd op vijf patiënten per gemeente. Buren was de gemeente die in deze regio het langst coronavrij was, maar daar is vorige week helaas een einde aan gekomen. In de wijde regio is alleen de kleine gemeente Renswoude (5.000 inwoners) formeel nog coronavrij.