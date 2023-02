West Betuwe rekent op ruim 28 miljoen euro aan belastinggeld en dat is 10 procent meer dan vorig jaar

Molen heeft geen last van hoge nieuwbouw FruitMas­ters

De 251 jaar oude polder- of watermolen aan de westkant van Geldermalsen zal geen last ondervinden van de hoge nieuwbouw bij de nabijgelegen veiling van FruitMasters. Dat staat dus de nieuwbouw van FruitMasters niet in de weg.

