Wethouders West Betuwe blijven voorlopig op hun post

‘Het is weer de gezellige oude markt in Geldermal­sen’

15 mei GELDERMALSEN - Vrijdag was het als vanouds gezellig druk op de weekmarkt in Geldermalsen nu alle kramen er weer welkom zijn. Waren, om voldoende afstand te houden, eerst alleen maar food- en later ook een paar non-foodkramen toegestaan: nu kunnen álle marktkoopmannen en -vrouwen weer terecht in het stadshart.