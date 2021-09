Wieken al kapot voordat ze de mast in gaan; forse tegenvaller voor windpark Bommelerwaard-A2

Rechtbank heeft meer tijd nodig om oplossing te zoeken voor zieke veroordeel­de pianostem­mer

10 september ARNHEM - Eigenlijk hoort pianostemmer Wijnand B. uit Tricht niet thuis in een tbs-kliniek. Maar als zijn tbs met dwangverpleging stopt, dreigt hij op straat te belanden, terwijl de 53-jarige de klok rond zorg nodig heeft. De Arnhemse rechtbank zit met de situatie in de maag en stelt daarom de beslissing over de tbs uit tot er een oplossing is gevonden.