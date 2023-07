Wijkraad Noord in Leerdam verbolgen over speeltuinplannen: ‘Hier hebben kinderen niks aan’

De Beurs Buiten smaakt naar meer na fijn debuut: ‘Wellicht meerdere podia en kerk erbij’

Tiel heeft zijn weg gevonden naar het splinternieuwe festival De Beurs Buiten. Drie dagen lang was het parkje rond de Sint Maartenskerk het decor van muziek, speciaalbier, dansen en gezelligheid. Zaterdag was de drukste dag met ongeveer 1500 bezoekers. De hitte was geen probleem: de grote bomen rond de kerk zorgden voor een lekkere schaduw. Noodweer bleef achterwege.