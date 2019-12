Willem (91) werd door een handige verkoper verteld dat KPN ermee stopt: ‘Heb er slapeloze nachten van gehad’

In Enspijk ontkom je niet aan kerst: midden in dorp staat grote boom

10:30 ENSPIJK - Wie Enspijk binnenrijdt kan het nu niet meer ontgaan: Kerstmis is in aantocht. IJsclub De Haar en kinderdagverblijf Chapeau hebben het dorp een grote kerstboom met verlichting geschonken. Kinderen van Chapeau ontstaken maandagavond het licht en de lampjes blijven in de avonduren branden tot en met de kerst.