Wolf doodgereden op A2 bij Vught

De automobilist bleef ongedeerd en meldde de aanrijding meteen bij de politie. Tijdens de ochtendspits lag het dier enige tijd dood in de middenberm, ter hoogte van Landgoed Bleijendijk.

Tegen 9.00 uur is de locatie even afgezet om het dier weg te halen. Vervolgens is de dode wolf door medewerkers van IMS, het bedrijf dat Rijkswaterstaat voor dit soort incidenten inschakelt, naar een locatie op het bedrijventerrein in Geldermalsen gebracht.

Daar nam een vertegenwoordiger van de afdeling natuurbescherming en faunabeheer van de provincie Noord-Brabant het over. Die is vanuit Den Bosch naar Geldermalsen gereisd om de wolf zo snel mogelijk voor onderzoek aan te kunnen bieden. Op het eerste gezicht lijkt het om een nog vrij jong exemplaar te gaan, maar dat is pas zeker na onderzoek.

Op de A2 bij Vught is vrijdagochtend rond 06.45 uur een wolf doodgereden.

Onderzoek

Volgende stop is Utrecht, waar het dier onderzocht gaat worden in het Dutch Wildlife Health Centre. Daar wordt een scan gemaakt en sectie verricht. Wanneer dat onderzoek klaar is, verhuist de wolf naar Wageningen voor dna-onderzoek. Met die uitslag weet de provincie Noord-Brabant straks waarschijnlijk precies waar het dier oorspronkelijk vandaan komt.

Het is niet de eerste keer dat een wolf op de A2 sneuvelt. Eerder dit jaar werd er ter hoogte van Beesd ook al eentje doodgereden. En ook toen was het IMS dat het dier van de weg heeft gehaald. ,,Wij doen dat in opdracht van Rijkswaterstaat", legt bedrijfsleider Peter Kamminga uit. ,,Wij kregen de melding om half negen en zijn met een kadaverton naar Vught gereden. Bijzonder is het natuurlijk wel.”

De dode wolf is naar Geldermalsen gebracht.