Wolf duikt op in rivierenland: gespot in een boomgaard bij Buurmalsen

update | VIDEOBUURMALSEN - In de omgeving van het dorp Buurmalsen in de Betuwe is donderdagochtend een wolf gesignaleerd. Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging bevestigt dat het om het roofdier gaat op grond van beelden.

Het dier werd onder meer vastgelegd op beveiligingscamera’s van een woning aan het Spijksepad in het buitengebied.



‘Variatie in wolven’

La Haye, teamleider Landzoogdieren bij de Zoogdiervereniging, was aanvankelijk niet helemaal zeker. ,, Ik vind bijvoorbeeld de kleur niet helemaal optimaal en de staart is wat lang. Maar collega’s zijn overtuigd. Er zit ook wat variatie in wolven. Het is een wolf.’’

Volledig scherm De wolf op beeld van beveiligingscamera's bij een woning in Buurmalsen. © DG

‘Hij is echt niet bang’

Bewoonster Céline van Haarlem legde de verrassende passant vast op de camera van haar mobieltje. ,,Mijn moeder zag hem vanochtend rond 08.30 uur aan de zijkant van ons huis’’, vertelt bewoonster Celine van Haarlem.’’



Een half uur later zag ze de wolf zelf: ,,Ineens dook hij weer op. Ik kon gelukkig heel snel mijn camera aanzetten, het levert heel mooi beeld op.’’



Het dier staat ook prominent op beelden van bewakingscamera’s bij de woning. Later in de ochtend maakte haar broer nog beelden toen de wolf opdook terwijl hij in de boomgaard aan het werk was op de tractor. ,,Hij is echt niet bang’’, aldus van Haarlem. ,,Hij loopt er een beetje omheen.’’

Elk kwartier nieuwe melding

De Zoogdiervereniging coördineert het landelijke Wolvenmeldpunt. Dat meldpunt krijgt ‘elk kwartier’ een nieuwe melding van de wolf bij Buurmalsen. Of het dier nieuw is in Nederland of een al eerder gesignaleerd dier, is volgens La Haye niet te zeggen.



,,Daar hebben we dna voor nodig. Maar je laat hem niet naar je toe komen en even aan je hand likken, heel onverstandig. Dan hebben we een keutel nodig, of hij moet ergens aan blijven hangen of een ree of schaap pakken. Zo bot is het.’’

Volledig scherm Screenshot van de video die een bewoonster van de woning in Buurmalsen maakte met haar telefoon. © Twitter

‘Ga niet kijken’