YouTubester Dutch Performante trekt honderden jongeren naar winkel in Gorinchem

TikTokker Jack Shore ontdekt Gorinchem en geeft deze ‘cute city’ een dikke acht

TikTokker Jack Shore heeft deze week Gorinchem verkend. De influencer is geboren in Israël maar woont al enige tijd in Nederland. Hij heeft zich als doel gesteld om elke Nederlandse stad te ontdekken en de allermooiste vestingstad van Nederland krijgt van hem een dikke 8.