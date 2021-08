Zeer grote brand in Varik: Tantratempel in lichterlaaie, vuur slaat over naar rieten kap van woning

Een woordvoerder van de Tantratempel, dat zich ‘richt op het overdragen van Tantra in een zuivere en authentieke vorm’, laat weten dat het bijgebouw volledig is afgebrand. ,,Het vuur sloeg vanuit een auto over op dit gebouw. Daarna is het overgeslagen naar de rieten kap van de woning die daaraan vast zit. Hopelijk blijft het huis gespaard”, laat hij weten.



Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bevestigt dat het vuur vanuit het bijgebouw is overgeslagen. De brandweer is volgens hem druk bezig om verdere overslag naar de woning te voorkomen.



Het dringende verzoek is om niet naar de brand toe te komen en om de hulpdiensten de ruimte geven, zo laat hij weten.