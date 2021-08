Zeer grote brand verwoest bijgebouw Tantratempel, hoofdgebouw en woning met rieten kap gered

Spoorweg­over­gang in dijk bij Waarden­burg afgesloten: tijdelijk pad voor landbouw­ver­keer

16 augustus WAARDENBURG - Vanaf 20 augustus is de spoorwegovergang in de Waalbandijk in Waardenburg afgesloten voor alle verkeer. ProRail bouwt de overweg om tot een toegang naar het spoor zodat het spoor beter bereikbaar is voor onderhoud. Die toegang is dan uitsluitend bereikbaar vanaf de oostzijde.