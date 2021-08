Ziek van windmolens? ‘Die lage brom en dat zoefgeluid werken zó op je zenuwen’

Als Cor Verweij over zijn erf loopt, naar zijn percelen vol rijen met planten, dan komen ze duidelijk in beeld: drie windturbines, zo’n 800 meter verderop gebouwd op en naast de voormalige vuilstort van Avri aan de rand van Geldermalsen.



Vandaag is de lucht blauw, de zon schijnt volop. Maar Verweij, kweker van vaste planten en perkplanten, ziet van onder zijn cap vooral de moderne molens, waarvan de wieken op de hoogste stand 185 meter de lucht in steken. Flinke jongens, dus. Ze zijn nu zo’n anderhalf jaar in gebruik, maar de ondernemer ergert zich er nog steeds aan. ,,Die dingen zullen nooit wennen. Ze zijn lelijk en dominant.”



Het dak van zijn schuur ligt vol met zonnepanelen, zijn tractor is elektrisch. ,,Ik ben niet tegen duurzame energie. Maar wel tegen die molens.”