Zo'n plan gun je elk dorp: 33 nieuwe woningen in Rumpt

Rumpt blij met extra woningen, Beesd blijft wachten

14 september RUMPT/BEESD - Vreugde in Rumpt: het dorp krijgt er 30 woningen bij. Tussen de Achtermonde, Achterweg en Kerkweg komen huizen in verschillende prijsklassen, is de bedoeling. In het dorp ernaast is de teleurstelling juist groot: nog altijd wacht Beesd op nieuwe woningen.