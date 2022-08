Zoek de verschillen: Van hoogwater in 2021 naar laagwater nu bij het veer van Herwijnen

Gemeente West Betuwe zet snoei­schaar in lindebomen

In de gemeente West Betuwe worden van 22 augustus tot en met 9 september de lindebomen gesnoeid. In Beesd en Asperen is het belangrijk om de auto’s niet in de Voorstraat te parkeren, aldus de gemeente. Er staan al gele aankondigingsborden in de straten.

17 augustus