Zorgmanager Marcel (die in jaar tijd 60 kilo afviel) blijft mannen oproepen om de zorg in te gaan

Hoe is het nu met?Door een TikTok-filmpje met de oproep aan mannen om de zorg in te gaan, wist de 38-jarige Haaftenaar Marcel Bode vorig jaar uiteindelijk 3,5 miljoen mensen te bereiken. De manager bij zorgorganisatie Huis ter Leede in Leerdam verwelkomde afgelopen jaar een vijftal mannen als collega. Maar er gebeurde meer, want Marcel ging flink sporten en viel in totaal 60 kilo af.