Zorgorganisatie Hartenhoeve krijgt zware onvoldoende van Inspectie: ‘We zijn verbaasd’

Dat stellen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de Wmo-toezichthouder van de GGD Gelderland-Zuid in een net verschenen rapport.



Toezichthouders van de inspectie en de GGD gingen februari dit jaar onaangekondigd op bezoek, na ‘signalen over de kwaliteit van de zorg’. Bij maar liefst zes van de zeven normen scoort de instelling onvoldoende.



De organisatie krijgt vier weken de tijd om met een verbeterplan te komen. Eén medewerker, bij wie eerder een VOG was geweigerd, is op non-actief gesteld. Volgens oprichter Hein van Harten gaat het om een medewerker die niet met cliënten werkte.

‘Eenzijdige toon’

In een reactie op de website laat de Hartenhoeve weten dat het rapport hen ‘op scherp zet’. Dit rapport zou het bedrijf een energieboost geven.



,,Hoewel er een zekere mate van teleurstelling is over de eenzijdige toon in het compacte verslag zullen we van harte de tips en adviezen vanuit de IGJ nu, tegelijkertijd met de reeds ingezette transitie, gaan integreren in de organisatie.’’



De organisatie stelt dat Hein van Harten zich terugtrekt uit de onderneming. Dat is, laat hij weten, omdat hij inmiddels ook CDA-raadslid is voor de gemeente West Betuwe. ,,We willen belangenverstrengeling vermijden. De gemeente is tenslotte een grote subsidieverstrekker.’’ In de raad bemoeit hij zich ook niet met zorgdossiers, zegt hij.

Hartenhoeve kent negen woonlocaties

Quote We zijn verbaasd dat het rapport zo uitpakte. Hein van Harten , oprichter de Hartenhoeve De zorgmanege telt in totaal negen woonlocaties in West Betuwe en Buren, met 93 cliënten van 6 tot 85 jaar. De meeste daarvan hebben alleen dagbesteding bij Hartenhoeve, een derde woont ook bij de instelling en in het weekend logeren maximaal acht kinderen op HartenWeide in Buurmalsen.



De toezichthouders constateren dat een rode draad van de afgelopen jaren is dat de organisatie ‘er niet in slaagt om de deskundigheid van het personeel op het niveau te krijgen dat past bij de zorgbehoeften van de cliënten.’



Tijdens het onderzoek merkten toezichthouders dat cliënten zich op hun gemak voelen en hun privacy wordt gerespecteerd, en dat de begeleiders betrokken en enthousiast zijn. Op dat punt scoort de organisatie dan ook voldoende.

Geen toezicht in de nacht

Een van de punten die niet goed gaan, is de veiligheid. Er zijn locaties waar geen hoofdbewoner is, of waar een cliënt die rol vervult, wat niet past bij de norm voor verantwoorde zorg.



Daarnaast zijn er locaties waar in de nacht geen toezicht is en cliënten in geval van nood een telefoonnummer moeten bellen.



Een deel van de cliënten heeft echter permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig. Ook gebeurt het dat bewoners diverse nummers moeten bellen voor ze iemand aan de lijn hebben, zeggen de toezichthouders.

Kinderen op zelfde locatie met verslaafden

Quote We hebben hier een aantal kinderen en die zijn gelukkig en blij. Hein van Harten , oprichter de Hartenhoeve Een ander probleem is dat begeleiders de zorgbehoefte van cliënten niet voldoende in beeld hebben en kinderen op dezelfde locatie worden opgevangen als volwassenen met verslavingsproblemen of psychische problemen.



Tot slot heeft maar twee derde van de begeleiders een afgeronde zorgopleiding.



‘De toezichthouders verwachten dat een organisatie die investeert in nieuwe locaties, evenredig investeert in de deskundigheid van het personeel en de kwaliteit van de bedrijfsvoering’, is de kritiek uit het rapport.



Hartenhoeve heeft aangegeven deze maand een gedragswetenschapper in dienst te nemen, iets waar volgens de toezichthouder behoefte aan is.



Van Harten stelt dat er ‘in de basis al heel veel is veranderd’. ,,We zijn verbaasd dat het rapport zo uitpakte. Van alle dingen die gemeten worden, zijn vooral de tekortkomingen eruit gepakt. Wij zijn goed bezig met zorg, daar blijf ik bij. We hebben hier een aantal kinderen en die zijn gelukkig en blij.’’

Slagroom op het toetje

Hij wijt de uitslag aan de ‘formalisering van de zorg’. ,,De medewerkers die niet gekwalificeerd zijn, zijn bijvoorbeeld bbl’ers. Die zijn de slagroom op het toetje, naast de medewerkers die wel gekwalificeerd zijn. Zodat je extra begeleiding hebt.’’



Wat het toezicht betreft zegt hij dat er inmiddels nieuwe hoofdbewoners zijn gevonden. ,,Daarnaast gaan we aan de gang met domotica, zodat bewoners direct contact hebben.’’



De klacht dat bewoners meerdere nummers moeten bellen, wil hij nuanceren. ,,Ze hebben er één voorbeeld uitgehaald, van één bewoner die het erg interessant vond met de inspectie te praten. We hebben het niet kunnen nagaan wanneer dat was.’’