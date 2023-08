Brandweer naar het Beatrixzie­ken­huis: storing in koelsys­teem zorgt voor rook

De brandweer Gorinchem is uitgerukt naar het Beatrixziekenhuis. In een technische ruimte is een storing geweest in een koelsysteem. Hierbij kwam rook vrij. ,,Die rook heeft afdelingen waar patiënten verblijven niet bereikt en niemand is gewond geraakt.’’