Zwembad in Gorinchem gesloten door gesprongen waterleiding

Introduc­tie melktap tijdens koei­en-met-kalf­jes dans

Bij firma Van Zee in Herwijnen sprongen de koeien op zaterdag 8 april voor het eerst na de winter de wei weer in, mét hun kalfjes. Een ‘koeiendans’ mét kalfjes is vrij uniek, want van de 15.000 melkveehouders in Nederland zijn er maar een stuk of 40 die de kalveren langer dan 6 weken bij de moeder houden.