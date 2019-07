3FM-dj Rob van de Radio neemt eigen Klimaatmars op: ‘Tekst van jongeren kon écht niet’

Hij sprak zich in maart daarom kritisch uit over de leuzen van de jongeren in zijn vrijdagavondprogramma Partij voor de Vrijdag. ,,Ik was een beetje aan het geinen. En zei nog voor de grap: ‘eigenlijk zouden we het Metropole Orkest moeten bellen en vragen om een echte mars op te gaan nemen.”



Een lid van het orkest van de Koninklijke Marechaussee hoorde dit alles en belde spontaan op. ,,’Ik ga er niet over', zei hij in de uitzending, ‘maar dit zou écht iets voor ons orkest zijn.’”



En zo ging het balletje rollen. Ook de orkestleider was enthousiast. Janssen componeerde vanuit zijn zolderkamer op zijn computer de melodie, orkestleider en dirigent Peter Kleine Schaars maakte er een muziekstuk van. In het repetitielokaal kwamen de vijftig muzikanten eind vorige maand bij elkaar om het stuk op te nemen. ,,Nooit had ik verwacht verwacht dat die radio-uitzending van maart hiertoe zou leiden. Het was ludiek bedoeld. Ontzettend leuk dat het zo is opgepikt.”