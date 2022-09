95 honden bij Bert’s Animal Verhuur en meer illegaals: West Maas en Waal grijpt (weer) in

Rechter kan streep zetten door dierenver­huur Bert's Animal Verhuur

APPELTERN - Mogelijk vandaag al wordt duidelijk of Bert Roelofs zijn dierenverhuurbedrijf in Appeltern moet sluiten. Hij verzet zich bij de rechter tegen een zogenoemde last onder bestuursdwang die de gemeente West Maas en Waal zijn bedrijf Bert’s Animal Verhuur heeft opgelegd.

