Actiebereidheid stijgt bij Over de Maas: honderden aanmeldingen voor protestbijeenkomst

VIDEO Felle autobrand schrikt nachtelijk Altforst op

24 februari ALTFORST - Aan de Torsdam in het Maas en Waalse dorp Altforst is deze maandagochtend rond 3.20 uur een Mercedes helemaal uitgebrand. De brandweer had moeite om de felle autobrand te blussen. Dat kwam onder meer doordat brandstof uit de auto vlam had gevat.