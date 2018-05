Agriterreur: 'Je hoopt op kwajongensstreek, maar weet dat het weer erger is'

Maar volgens de voorzitter van de twee WBE's waarin Maas en Waal is onderverdeeld, is er helemaal geen sprake van ruzies in de jachtwereld. ,,Gronden blijven vaak tientallen jaren verhuurd bij één jager. En er is ook een afspraak dat je geen buurgronden accepteert, want we willen geen landjepik. In zo'n geval zal er altijd met de WBE overlegd worden'', zegt Mark Jacobs van WBE Wijchen & Waal. ,,Het kan natuurlijk wel altijd zo zijn dat een boer ontevreden is over de jacht; dat er veel gewasschade is omdat er niet goed bejaagd wordt. Dan mag hij overstappen naar een andere jager, de perceeleigenaar heeft altijd het laatste woord over de verhuur van zijn gronden. Maar er zijn helemaal geen grote conflicten daarover. En kleine geschillen worden aan een interne WBE-commissie voorgelegd.''