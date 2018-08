Agriterreur of dronkemansactie? Fruitteler vindt tractor terug in meertje

DREUMEL - Bij Fruitteler Vink aan de Hogeweg in Dreumel is in de nacht van zaterdag op zondag een tractor bewust in beweging gezet. Deze reed over het land, door een hek, en belandde uiteindelijk in een meertje. Schade: 'twintig- tot dertigduizend euro'.

Door actie van een of meerdere personen is grote schade ontstaan. ,,120 appelbomen zijn naar de klote’’, vertelt eigenaar Esli Vink (25).

Meerdere tractoren stonden water te pompen om de appelbomen te beregenen. Om 05.00 uur in de ochtend wilde Vink met zijn moeder diesel bij gaan vullen, toen een van de tractoren er ineens niet meer stond.

,,We zijn toen naar de buurman gelopen, maar die had niets gezien of gehoord. Toen we bij de mensen die achter ons wonen gingen kijken, zagen we ineens de pomp en de tractor in het meertje liggen.’’

Met de pomp en de slangen nog aan de tractor bevestigd is deze in beweging gezet. ,,Zeker weten. Hij stond in de hoogste versnelling, terwijl-ie tijdens het pompen altijd in z'n vrij staat. Ik denk dat er iemand mee heeft gereden en 'm toen niet in bedwang heeft kunnen houden en eraf is gesprongen.’’

Schade

De tractor reed een heel stuk door de appelboomgaard en voordat deze in het meertje belandde. Onderweg trok hij van alles stuk. ,,De appelbomen moet ik nu snoeien en versnipperen en van de winter moet ik nieuwe poten. De tractor is total-loss. Ik moet nog even de verzekering afwachten, maar ik denk dat de schade tussen de twintig- en dertigduizend euro ligt.’’

Agriterreur of dronken mensen?

Het Land van Maas en Waal wordt de laatste tijd vaker opgeschrikt door zogeheten agriterreur. Vink heeft echter geen idee wie de daders zijn. ,,Het kan ook zomaar zijn dat een stel dronken mensen ermee zijn gaan rijden, maar je weet het niet.

Politie en brandweer gaan er vanuit dat niemand te water is geraakt.