Als coronaklachten niet meer overgaan: ‘Ik ken mijn lichaam niet meer terug’

Op zo’n mooie zomerdag zou Anita van Asperen (56) uit Dreumel het liefst de tuin in gaan. Maar dat zit er niet in. Ze is ziek. Zeg maar gerust: heel ziek. Boosdoener: het coronavirus.



Ze heeft net even gerust, zodat ze ‘fit’ is voor het interview. Haar man Theo is er ook bij, om te helpen als haar kracht op is. Futloos zit ze aan de grote tafel in de keuken. Ze praat zachtjes, om niet te veel energie te verspillen. Ook heeft ze het benauwd.