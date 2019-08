Angst voor illegaal waterfeest op recreatieplas De Gouden Ham

Blauwalg: niet zwemmen op het drukste strandje van Het Groene Eiland

22 augustus APPELTERN - De provincie Gelderland raadt het iedereen af om te zwemmen in het water van het westelijke strand van camping Het Groene Eiland in Appeltern. In het water is blauwalg geconstateerd. Die bacterie kan verschillende lichamelijke klachten veroorzaken.