Arcadisrapport schuift alle bezwaren over granuliet aan de kant: stof is veilig

Strijders tegen motorover­last blij met controles, maar geluids­flit­s­pa­len? Die komen er niet

8 april APPELTERN/ KEKERDOM - Wim Iding uit Appeltern is het spuugzat: ronkende motoren op de Maasdijk in Appeltern, de dijk waar zijn huis tegenaan is gebouwd. Hij is dan ook blij dat de politie speciale geluidsmeters gaat inzetten in de regio. Te hard brommende bikers lopen kans op honderden euro’s boete. Ook kunnen ze per direct van de weg worden gehaald.