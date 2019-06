Asbest vrijgekomen bij zeer grote boerderijbrand in Altforst

De FD wil minder één machtsblok zijn en meer discussie in de raad

7:00 BENEDEN-LEEUWEN - De Federatie Dorpslijsten in de gemeenteraad van West Maas en Waal zou minder als één blok moeten opereren en moeten zorgen voor meer debat in de raad. Dat zegt fractievoorzitter Ronald Orlemans, in reactie op kritiek van het opgestapte raadslid Marieke van den Boom-Witzel in de Gelderlander.