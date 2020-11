Auto blijft aan wegrand boven water hangen, vrouw gered in Dreumel

video Auto belandt in sloot Beneden-Leeu­wen

4 oktober BENEDEN-LEEUWEN - Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag in een sloot beland in Beneden-Leeuwen. Door onbekende oorzaak raakte het voertuig even voor 03.00 uur te water, op de splitsing Zijveld met de Dalenstraat.