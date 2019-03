Auto brandt uit bij Prins Willem-Alexanderbrug

INTERVIEW De biologi­sche kippen in Dreumel kunnen ook een beetje vliegen

28 maart DREUMEL - Luid gepiep uit duizenden kelen klinkt als je het erf op komt lopen bij Faan Vink en Nicolette Vos van boerderij Westerkloeke in Dreumel. Ze hebben net nieuwe eendagskuikens gekregen en die hebben nu een plekje gevonden in een van de schuren van het echtpaar. Ze eten en scharrelen rond op een vers tapijt van zaagsel of rusten uit onder de warmtelampen.