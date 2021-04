Auto raakt van Van Heemstraweg, rijdt door sloot en knalt op boom: twee zwaargewonden

Na vijf jaar geluksmo­ment­jes worden Dreumelse senioren in de ballonnen gezet

7 april DREUMEL - Meestal word je bij een feestje in de bloemen gezet. Maar in de ballonnen gezet worden, is net zo kleurrijk. Dat bleek woensdag in zorgcentrum Sint Barbara in Dreumel. De bewoners, onder wie mevrouw Steendam (foto), kregen allen een ballon die een week lang op hun kamer blijft zweven. Ook diverse ruimtes hangen vol ballonnen.