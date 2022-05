Auto rijdt frontaal tegen boom in Alphen, bestuurder vermoedelijk zwaargewond

Jezelf afbeulen met een lach? Survival­run in Bo­ven-Leeu­wen

BOVEN-LEEUWEN - Een stormbaan waar je overheen klautert met zijn allen, voor je plezier? Dat bestond in 1995 nog amper in Nederland. In dat jaar is de eerste survivalrun in Boven-Leeuwen gehouden. ,,Alleen in Beltrum was zoiets al eerder gedaan”, zegt oudgediende en voorzitter René den Biesen. ,,Daar zijn ze gaan kijken.”

10 mei