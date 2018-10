Auto te water bij Wamel blijkt vals alarm

Laagtere­cord aantal woningin­bra­ken: 25 aangiftes in 3 maanden

13 oktober WIJCHEN/BEUNINGEN - Maas en Waal wordt goeddeels gemeden door inbrekers. In de afgelopen drie maanden was er slechts 25 keer een woninginbraak of inbraakpoging. Dat is een laagterecord in vele jaren.