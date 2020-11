Auto te water in Maasbommel, bestuurster door politie uit voertuig gehaald

Stort granuliet stopt tot nieuw onderzoek klaar is

5 oktober ALPHEN - De stort van granuliet bij Over de Maas wordt zo snel mogelijk stilgelegd, tot een een extern onderzoek van onderzoeksbureau Arcadis klaar is. Vermoedelijk over een week of drie zal ontzander Over de Maas tijdelijk stoppen met het opvullen van de plassen.