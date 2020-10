Automobilist rijdt in sloot langs Maas en Waalweg

Weer hoop voor tegenstan­ders granuliet­stort: ‘Rechter kijkt er misschien anders naar’

4 september ALPHEN - Granuliet kan veel schadelijker zijn dan eerder gedacht. Dat bracht onderzoeksprogramma Zembla naar buiten. Het blijkt dat acrylamide, een mogelijk giftige stof in het granuliet, in een duizend keer sterkere concentratie aanwezig is dan Rijkswaterstaat eerder op papier zette. Wat is de stand van zaken?