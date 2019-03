Bart en Bart uit Dreumel winnen tv-aflevering met hun bed & breakfast

‘De complimenten vlogen ons om de oren, dus dat was heel erg leuk’, zegt Bart de Haan tegen de andere Bart tijdens de uitzending, nadat de gasten de kamers voor het eerst hebben geïnspecteerd. Daarna wordt een toer op een Solex door Dreumel en omgeving gemaakt. Of die voor de winst heeft gezorgd? ,,Of we gaan winnen is een tweede, maar ik denk dat ze in ieder geval een leuke dag hebben gehad”, zegt Bart Verbunt voordat de uitslag bekend is.



De koppels met wie gestreden wordt om het beste verblijf geven de andere koppels een bedrag voor de overnachting. Uiteindelijk krijgen Bart en Bart relatief het hoogste bedrag uitgekeerd. Ze krijgen voor de kamer die normaal 75 euro kost 85 euro en voor de kamer die normaal gesproken 80 euro per nacht kost ook een tientje meer. Daarmee krijgen ze 113 procent van de vraagprijs.



,,Een enorme waardering en een groot compliment, met drie weken op de teller”, zegt Bart Verbunt aan het einde van uitzending. Deelnemer Marcel is vol lof: ‘Het was perfect gewoon’.