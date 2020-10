Ben woont tegenover zijn eigen Tuinen van Appeltern: ‘Hier moet de baas ergens wonen, hoor je ze zeggen’

Nog steeds droogte in regio: woonboten op het droge, volop pompen en stuwen maximaal omhoog

25 september BENEDEN-LEEUWEN - ‘De nazomer is leuk, maar we zijn toe aan een weersomslag.’ Dat schrijft Waterschap Rivierland op Twitter. ‘Het rivierengebied is droog, de rivieren zelf staan laag.’ Het regent weer, dus dat past in het straatje van het waterschap.