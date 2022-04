Benefietwedstrijd voor ernstig zieke Jaël: ‘Normaal zijn we concurrenten, nu bundelen we de krachten’

Wamel komt door dorpstrau­ma nu pas toe aan viering bevrij­dings­dag: ‘We zijn bevrijd, maar voor ons begint de oorlog nu pas’

WAMEL - Is een oorlogstrauma erfelijk? Zit het in je dna? In Wamel lijkt dat wel het geval. Daar springen nog steeds de tranen in de ogen bij de vierde generatie familieleden van de gefusilleerden. Doodgeschoten tijdens de bevrijding. Een dorpstrauma dat zo lang doorwerkte dat er nu pas, in 2022, een bevrijdingsfeest kan worden gevierd.

23 april