Bert Roelofs, dierenbeul of dierenvriend? ‘Ik lig onder een vergrootglas. Wat ik ook doe, het is nooit goed’

MET VIDEO Gemeente veegt terrein Bert’s Animal Verhuur schoon: illegale bouwwerken en opslag weggehaald. ‘Een menselijk drama’

APPELTERN - Schaftwagens, huifkarren, containers en aanhangers. De gemeente West Maas en Waal is dinsdagochtend begonnen met het weghalen van illegale bouwwerken op het terrein van Bert’s Animal Verhuur in Appeltern. ,,We willen niet dat hij eronderdoor gaat.”