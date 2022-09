Bever in de dijk? Alarm bij waterschap

Beverprotocol

Lotte Katee, woordvoerder van Waterschap Rivierenland zegt ook dat dit risico er is. Het waterschap houdt de bever daarom scherp in de gaten: waar leven de beesten en waar graven ze? ,,In de uiterwaarden? Dan zeggen we: ga je gang”, aldus Katee. ,,Maar in de dijk willen we ze niet. En ja, we hebben wel eens een bever in de dijk.”